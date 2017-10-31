Матч завершен
Базель
Базель
Дзуффи 32
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 65
Вернблум 79
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
31 окт. 2017, 22:45 МСК
31.10.2017, 22:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
28
Петретта
Рауль Петретта
84
17
Сухи
Марек Сухи
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
36
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
32'
32'
90
34
Джака
Таулант Джака
73
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
90
19
Оберлен
Димитри Оберлен
71
Запасные
13
Сальви
Мирко Сальви
25
Риверос
Блас Риверос
20
Ди
Серей Ди
33
Буа
Кевин Буа
15
Франссон
Александер Франссон
30
Иттен
Седрик Иттен
22
Айети
Албиан Айети
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
79'
79'
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Витиньо
Витиньо
46
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
65'
8
Миланов
Георгий Миланов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
27
Оланаре
Аарон Оланаре