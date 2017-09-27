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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Базель
Базель
Ланг 2
Оберлен 20
ван Вольфсвинкел 59
Оберлен 69
Риверос 76
5:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
27 сент. 2017, 21:45 МСК
27.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
2'
2'
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
36
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
34
Джака
Таулант Джака
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
59'
59'
90
19
Оберлен
Димитри Оберлен
20'
69'
20', 69'
90
Запасные
13
Сальви
Мирко Сальви
25
Риверос
Блас Риверос
76'
20
Ди
Серей Ди
33
Буа
Кевин Буа
31
Шмид
Доминик Шмид
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
Бенфика
мин
12
Сезар
Жулио Сезар
90
4
Луизао
Луизао
90
33
Жардел
Жардел
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
17
Живкович
Андрия Живкович
90
21
Пицци
Пицци
90
10
Жонас
Жонас
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
22
Серви
Франко Серви
90
Запасные
30
Варела
Бруну Варела
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
7
Самарис
Андреас Самарис
27
Рафа
Рафа
6
Аугусто
Филипе Аугусто
14
Сеферович
Харис Сеферович
11
Габриэль
Габриэль