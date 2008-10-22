Матч завершен
Базель
Базель
0:5
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
22 окт. 2008, 21:45 МСК
22.10.2008, 21:45 МСК
среда
Эрик Брамхар
Эрик Брамхар
Главный Судья
Составы