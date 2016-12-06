Матч завершен
Базель
Базель
Думбия 78
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лукас 8
Лукас 16
Лукас 47
Ивоби 54
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
6 дек. 2016, 22:45 МСК
6.12.2016, 22:45 МСК
вторник
Мануэл Жорже Соуза
Мануэл Жорже Соуза
Главный Судья
Составы
Базель
мин
34
Джака
Таулант Джака
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
3
Траоре
Адама Траоре
90
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
55
6
Ди
Серей Ди
74
21
Янко
Марк Янко
90
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
59
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
26
Хег
Даниэль Хег
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
4
Габер
Омар Габер
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
39
Калла
Давиде Калла
88
Думбия
Сейду Думбия
78'
Арсенал
мин
29
Джака
Гранит Джака
90
13
Оспина
Давид Оспина
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
11
Озил
Месут Озил
74
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
70
7
Санчес
Алексис Санчес
70
9
Лукас
Лукас
8'
16'
47'
8', 16', 47'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
54'
54'
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
18
Монреаль
Начо Монреаль
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен