Матч завершен
Базель
Базель
Желаберт 35
Фрай 41
Фрай 67
3:1
Матч завершен
ЦСКА
София
Янчев 61
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 21:00 МСК
5.11.2009, 21:00 МСК
четверг
Составы
Базель
мин
0
Альмерарес
Федерико Альмерарес
90
0
Коломба
Массимо Коломба
90
0
Атан
Чагдаш Атан
90
0
Сафари
Беранг Сафари
78
0
Инкум
Самуэль Инкум
90
0
Штокер
Валентин Штокер
89
0
Желаберт
Маркос Желаберт
35'
35'
64
0
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
0
Кабрал
Кабрал
90
0
Чипперфилд
Скотт Чипперфилд
90
0
Фрай
Александр Фрай
67'
41'
67'
41'
90
Запасные
0
Весселс
Штефан Весселс
0
Ферати
Бег Ферати
0
Шахин
Серкан Шахин
0
Перович
Марко Перович
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Араторе
Марко Араторе
0
Штреллер
Марко Штреллер
ЦСКА
мин
0
Манчев
Владимир Манчев
71
0
Чавдаров
Здравко Чавдаров
90
0
Бранеков
Александр Бранеков
90
-
Янчев
Тодор Янчев
61'
61'
90
0
Баез
Хьюго Баез
90
0
Стоянов
Костадин Стоянов
90
0
Виданов
Павел Виданов
90
0
Янев
Коста Янев
90
0
Мороз
Викторс Мороз
28
0
Стоянов
Иван Стоянов
90
0
Маркиньос
Маркиньос
90
0
Делев
Спас Делев
56
Запасные
0
Петров
Ивайло Петров
0
Манчев
Николай Манчев
0
Сандански
Янко Сандански
0
Мариньо
Руй Мариньо
0
Платини
Мичел Платини
0
Пашков
Благои Пашков