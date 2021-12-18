Бавария - Вольфсбург: 18 декабря 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Вольфсбург: 18 декабря 2021 смотреть онлайн

Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
18 дек. 2021, -:- МСК
18.12.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
2
Бавария
3
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Бавария
2
Вольфсбург
1
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 4
Бавария
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0
Бавария
4
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
2
Вольфсбург
0
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 0
Вольфсбург
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Бавария
6
Вольфсбург
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Вольфсбург
1
Бавария
3
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 2
Бавария
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
1
Бавария
2
22.09.2017 22 сент. 2017 пт 21:30
Бавария
2 : 2
Вольфсбург
22.09.2017 22 сент. 2017 пт 21:30
Бавария
2
Вольфсбург
2
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:30
Вольфсбург
0 : 6
Бавария
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:30
Вольфсбург
0
Бавария
6
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Бавария
1
Вольфсбург
0
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Бавария
5 : 0
Вольфсбург
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Бавария
5
Вольфсбург
0
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 17:30
Вольфсбург
0
Бавария
2
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:30
Вольфсбург
1
Бавария
3
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Бавария
5 : 1
Вольфсбург
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Бавария
5
Вольфсбург
1
30.01.2015 30 янв. 2015 пт 22:30
Вольфсбург
4 : 1
Бавария
30.01.2015 30 янв. 2015 пт 22:30
Вольфсбург
4
Бавария
1
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 21:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 21:30
Бавария
2
Вольфсбург
1
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 6
Бавария
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Вольфсбург
1
Бавария
6
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
1
Вольфсбург
0
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 21:30
Бавария
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 21:30
Бавария
6
Вольфсбург
1
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:30
Вольфсбург
0
Бавария
2

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
# Новости матча
Ван Боммел – новый тренер «Вольфсбурга». Он 2 года был без работы
02 июня, 15:24
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28