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Бавария VS Вольфсбург
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Бавария - Вольфсбург: 18 декабря 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
-:-
Бавария - Вольфсбург: 18 декабря 2021 смотреть онлайн
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
18 дек. 2021, -:- МСК
18.12.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
6
Отавио
Пауло Отавио
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
4
Лакруа
Максенс Лакруа
19
Мбабу
Кевин Мбабу
20
Баку
Боте Баку
7
Брекало
Йосип Брекало
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
17
Филипп
Максимилиан Филипп
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
Запасные
39
Зирслебен
Тим Зирслебен
-
15
Руссийон
Джером Руссийон
-
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
-
31
Герхардт
Янник Герхардт
-
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
-
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
-
40
Виктор
Жоао Виктор
-
35
Lino Kasten
Lino Kasten
-
30
Niklas Klinger
Niklas Klinger
-
Главный тренер
Оливер Глазнер
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
2
Бавария
3
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2
Вольфсбург
1
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 4
Бавария
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0
Бавария
4
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2
Вольфсбург
0
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Бавария
6 : 0
Вольфсбург
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Бавария
6
Вольфсбург
0
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
1
Бавария
3
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Бавария
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
Вольфсбург
1
Бавария
2
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
21:30
Бавария
2 : 2
Вольфсбург
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
21:30
Бавария
2
Вольфсбург
2
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:30
Вольфсбург
0 : 6
Бавария
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:30
Вольфсбург
0
Бавария
6
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
22:45
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
22:45
Бавария
1
Вольфсбург
0
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Бавария
5 : 0
Вольфсбург
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Бавария
5
Вольфсбург
0
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
17:30
Вольфсбург
0
Бавария
2
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:30
Вольфсбург
1
Бавария
3
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Бавария
5 : 1
Вольфсбург
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Бавария
5
Вольфсбург
1
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:30
Вольфсбург
4 : 1
Бавария
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:30
Вольфсбург
4
Бавария
1
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
21:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
21:30
Бавария
2
Вольфсбург
1
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 6
Бавария
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Вольфсбург
1
Бавария
6
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
1
Вольфсбург
0
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:30
Бавария
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:30
Бавария
6
Вольфсбург
1
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:30
Вольфсбург
0
Бавария
2
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🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
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Ван Боммел – новый тренер «Вольфсбурга». Он 2 года был без работы
02 июня, 15:24
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
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22 мая, 18:35
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22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28