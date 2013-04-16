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Кубок Германии
Бавария VS Вольфсбург
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Бавария - Вольфсбург: 16 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
6:1
Бавария - Вольфсбург: 16 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Кубок Германии, 1/2 финала
Кубок Германии,
1/2 финала
Германия
16 апр. 2013, 21:30 МСК
16.04.2013, 21:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
17
Боатенг
Джером Боатенг
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
27
Алаба
Давид Алаба
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
22
Гнабри
Серж Гнабри
32
Киммих
Йозуа Киммих
5
Павар
Бенжамен Павар
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
-
2
Одриосола
Альваро Одриосола
-
18
Горецка
Леон Горецка
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
-
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
31
Кнохе
Робин Кнохе
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
8
Штеффен
Ренато Штеффен
6
Отавио
Пауло Отавио
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
13
Герхардт
Янник Герхардт
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
7
Брекало
Йосип Брекало
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
-
15
Руссийон
Джером Руссийон
-
22
Понграчич
Марин Понграчич
-
11
Клаус
Феликс Клаус
-
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
-
40
Виктор
Жоао Виктор
-
События
Матч окончен 6:1
Прошлые матчи
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2
Вольфсбург
1
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 4
Бавария
27.06.2020
27 июня 2020
сб
16:30
Вольфсбург
0
Бавария
4
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2
Вольфсбург
0
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Бавария
6 : 0
Вольфсбург
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Бавария
6
Вольфсбург
0
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
1
Бавария
3
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Бавария
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
Вольфсбург
1
Бавария
2
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
21:30
Бавария
2 : 2
Вольфсбург
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
21:30
Бавария
2
Вольфсбург
2
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:30
Вольфсбург
0 : 6
Бавария
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:30
Вольфсбург
0
Бавария
6
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
22:45
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
22:45
Бавария
1
Вольфсбург
0
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Бавария
5 : 0
Вольфсбург
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Бавария
5
Вольфсбург
0
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
17:30
Вольфсбург
0
Бавария
2
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:30
Вольфсбург
1
Бавария
3
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Бавария
5 : 1
Вольфсбург
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:00
Бавария
5
Вольфсбург
1
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:30
Вольфсбург
4 : 1
Бавария
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:30
Вольфсбург
4
Бавария
1
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
21:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
21:30
Бавария
2
Вольфсбург
1
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 6
Бавария
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Вольфсбург
1
Бавария
6
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
1
Вольфсбург
0
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:30
Бавария
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:30
Бавария
6
Вольфсбург
1
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:30
Вольфсбург
0
Бавария
2
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Бавария
3 : 0
Вольфсбург
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Бавария
3
Вольфсбург
0
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Новости
Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
#
Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46