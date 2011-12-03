Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Канада
Белоруссия
Косово
США
Кения
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 20
Роббен 70
Рибери 78
Роббен 84
4:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Розенберг 54
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
3 дек. 2011, 17:30 МСК
3.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Рибери
Франк Рибери
20'
78'
20', 78'
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Алаба
Давид Алаба
61
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Роббен
Арьен Роббен
70', 84'
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Вольф
Андреас Вольф
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Марин
Марко Марин
74
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
46
Запасные
0
Фандер
Кристиан Фандер
0
Предль
Себастьян Предль
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Весли
Весли
0
Розенберг
Маркус Розенберг
54'
0
Вагнер
Сандро Вагнер