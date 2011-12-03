Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 20
Роббен 70
Рибери 78
Роббен 84
4:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Розенберг 54
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
3 дек. 2011, 17:30 МСК
3.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Рибери
Франк Рибери
20'
78'
20', 78'
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Алаба
Давид Алаба
61
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Роббен
Арьен Роббен
70', 84'
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Вольф
Андреас Вольф
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Марин
Марко Марин
74
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
46
Запасные
0
Фандер
Кристиан Фандер
0
Предль
Себастьян Предль
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Весли
Весли
0
Розенберг
Маркус Розенберг
54'
0
Вагнер
Сандро Вагнер