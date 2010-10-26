Бавария - Вердер: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
2:1

Бавария - Вердер: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Вердер
Бремен
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
26 окт. 2010, 21:30 МСК
26.10.2010, 21:30 МСК
вторник
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
17
Боатенг
Джером Боатенг
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
27
Алаба
Давид Алаба
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
22
Гнабри
Серж Гнабри
32
Киммих
Йозуа Киммих
5
Павар
Бенжамен Павар
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
-
2
Одриосола
Альваро Одриосола
-
18
Горецка
Леон Горецка
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1
Бавария
3
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Вердер
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Бавария
1
Вердер
1
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 1
Бавария
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Вердер
0
Бавария
1
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6
Вердер
1
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:45
Вердер
2 : 3
Бавария
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:45
Вердер
2
Бавария
3
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Вердер
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Бавария
1
Вердер
0
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Вердер
1
Бавария
2
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:30
Бавария
4 : 2
Вердер
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:30
Бавария
4
Вердер
2
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 16:30
Вердер
0 : 2
Бавария
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 16:30
Вердер
0
Бавария
2
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
Вердер
1
Бавария
2
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:30
Бавария
6 : 0
Вердер
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:30
Бавария
6
Вердер
0
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:30
Бавария
2 : 0
Вердер
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:30
Бавария
2
Вердер
0
12.03.2016 12 марта 2016 сб 20:30
Бавария
5 : 0
Вердер
12.03.2016 12 марта 2016 сб 20:30
Бавария
5
Вердер
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Вердер
0 : 1
Бавария
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Вердер
0
Бавария
1
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Вердер
0 : 4
Бавария
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Вердер
0
Бавария
4
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
6 : 0
Вердер
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
6
Вердер
0
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 16:30
Бавария
5 : 2
Вердер
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 16:30
Бавария
5
Вердер
2
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Вердер
0 : 7
Бавария
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Вердер
0
Бавария
7
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 17:30
Бавария
6
Вердер
1
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 16:30
Вердер
0 : 2
Бавария
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 16:30
Вердер
0
Бавария
2

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46