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Бавария VS Вердер
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Бавария - Вердер: 11 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:0
Бавария - Вердер: 11 сентября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
11 сент. 2010, 19:30 МСК
11.09.2010, 19:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
73
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Олич
Ивица Олич
78
0
Клозе
Мирослав Клозе
46
Запасные
0
Крафт
Томас Крафт
-
0
Демикелис
Мартин Демикелис
17
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
0
Кроос
Тони Кроос
44
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
0
Праньич
Даниэль Праньич
-
0
Гомес
Марио Гомес
12
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Пасанен
Петри Пасанен
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Фрингс
Торстен Фрингс
90
0
Марин
Марко Марин
85
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Весли
Весли
69
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
-
0
Бениш
Себастьян Бениш
-
0
Боровски
Тим Боровски
21
0
Йенсен
Даниэль Йенсен
0
0
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
0
Алмейда
Угу Алмейда
5
0
Вагнер
Сандро Вагнер
-
События
Матч окончен 0:0
90'
Замена
Даниэль Йенсен
Аарон Хант
85'
Замена
Угу Алмейда
Марко Марин
Замена
Марио Гомес
Ивица Олич
78'
Замена
Мартин Демикелис
Даниэль ван Бюйтен
73'
69'
Замена
Тим Боровски
Весли
Замена
Тони Кроос
Мирослав Клозе
46'
Прошлые матчи
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1
Бавария
3
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Вердер
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Бавария
1
Вердер
1
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 1
Бавария
16.06.2020
16 июня 2020
вт
21:30
Вердер
0
Бавария
1
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
6
Вердер
1
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:45
Вердер
2 : 3
Бавария
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:45
Вердер
2
Бавария
3
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 0
Вердер
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Бавария
1
Вердер
0
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Вердер
1
Бавария
2
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:30
Бавария
4 : 2
Вердер
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:30
Бавария
4
Вердер
2
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
16:30
Вердер
0 : 2
Бавария
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
16:30
Вердер
0
Бавария
2
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
17:30
Вердер
1
Бавария
2
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:30
Бавария
6 : 0
Вердер
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:30
Бавария
6
Вердер
0
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
21:30
Бавария
2 : 0
Вердер
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
21:30
Бавария
2
Вердер
0
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Вердер
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:30
Бавария
5
Вердер
0
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Вердер
0 : 1
Бавария
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Вердер
0
Бавария
1
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
Вердер
0 : 4
Бавария
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
Вердер
0
Бавария
4
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Бавария
6 : 0
Вердер
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Бавария
6
Вердер
0
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
16:30
Бавария
5 : 2
Вердер
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
16:30
Бавария
5
Вердер
2
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Вердер
0 : 7
Бавария
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Вердер
0
Бавария
7
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
17:30
Бавария
6
Вердер
1
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
16:30
Вердер
0 : 2
Бавария
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
16:30
Вердер
0
Бавария
2
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Новости
Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
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Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46