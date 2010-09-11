Бавария - Вердер: 11 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:0

Бавария - Вердер: 11 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
11 сент. 2010, 19:30 МСК
11.09.2010, 19:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
73
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Олич
Ивица Олич
78
0
Клозе
Мирослав Клозе
46
Запасные
0
Крафт
Томас Крафт
-
0
Демикелис
Мартин Демикелис
17
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
0
Кроос
Тони Кроос
44
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
0
Праньич
Даниэль Праньич
-
0
Гомес
Марио Гомес
12
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Пасанен
Петри Пасанен
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Фрингс
Торстен Фрингс
90
0
Марин
Марко Марин
85
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Весли
Весли
69
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
-
0
Бениш
Себастьян Бениш
-
0
Боровски
Тим Боровски
21
0
Йенсен
Даниэль Йенсен
0
0
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
0
Алмейда
Угу Алмейда
5
0
Вагнер
Сандро Вагнер
-

События

Матч окончен 0:0
90'
Замена
Даниэль Йенсен
Аарон Хант
85'
Замена
Угу Алмейда
Марко Марин
Замена
Марио Гомес
Ивица Олич
78'
Замена
Мартин Демикелис
Даниэль ван Бюйтен
73'
69'
Замена
Тим Боровски
Весли
Замена
Тони Кроос
Мирослав Клозе
46'

Прошлые матчи

13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1
Бавария
3
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Вердер
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Бавария
1
Вердер
1
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 1
Бавария
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Вердер
0
Бавария
1
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6
Вердер
1
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:45
Вердер
2 : 3
Бавария
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:45
Вердер
2
Бавария
3
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Вердер
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Бавария
1
Вердер
0
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Вердер
1
Бавария
2
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:30
Бавария
4 : 2
Вердер
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:30
Бавария
4
Вердер
2
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 16:30
Вердер
0 : 2
Бавария
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 16:30
Вердер
0
Бавария
2
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
Вердер
1
Бавария
2
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:30
Бавария
6 : 0
Вердер
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:30
Бавария
6
Вердер
0
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:30
Бавария
2 : 0
Вердер
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:30
Бавария
2
Вердер
0
12.03.2016 12 марта 2016 сб 20:30
Бавария
5 : 0
Вердер
12.03.2016 12 марта 2016 сб 20:30
Бавария
5
Вердер
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Вердер
0 : 1
Бавария
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Вердер
0
Бавария
1
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Вердер
0 : 4
Бавария
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Вердер
0
Бавария
4
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
6 : 0
Вердер
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Бавария
6
Вердер
0
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 16:30
Бавария
5 : 2
Вердер
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 16:30
Бавария
5
Вердер
2
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Вердер
0 : 7
Бавария
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Вердер
0
Бавария
7
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 17:30
Бавария
6
Вердер
1
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 16:30
Вердер
0 : 2
Бавария
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 16:30
Вердер
0
Бавария
2

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46