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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2009, 21:45 МСК
30.09.2009, 21:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Клозе
Мирослав Клозе
74
0
Роббен
Арьен Роббен
45
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Брено
Брено
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Олич
Ивица Олич
0
Гомес
Марио Гомес
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Диего
Диего
61
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
73
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Тиагу
Тиагу
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Амаури
Амаури