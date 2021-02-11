Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Павар 59
1:0
Матч завершен
Тигрес УАНЛ
Монтеррей
Клубный чемпионат мира, Финал

Клубный чемпионат мира,

Финал
11 февр. 2021, 21:00 МСК
11.02.2021, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
89
27
Алаба
Давид Алаба
89
4
Зюле
Никлас Зюле
89
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
89
5
Павар
Бенжамен Павар
59'
59'
89
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
89
32
Киммих
Йозуа Киммих
89
9
Левандовски
Роберт Левандовски
73
22
Гнабри
Серж Гнабри
64
29
Коман
Кингсли Коман
73
10
Сане
Лерой Сане
73
Запасные
39
Хофманн
Рон-Торбен Хофманн
23
Шнеллер
Лукас Шнеллер
24
Толиссо
Корентен Толиссо
20
Сарр
Буна Сарр
22
Рока
Марк Рока
39
Мусиала
Джамал Мусиала
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
11
Коста
Дуглас Коста
Тигрес УАНЛ
мин
23
Киньонес
Луис Киньонес
89
29
Дуэньяс
Хесус Дуэньяс
89
28
Родригес
Луис Родригес
80
1
Гусман
Науэль Гусман
89
32
Гонсалес
Карлос Гонсалес
89
-
R. Carioca
R. Carioca
89
13
Рейес
Диего Рейес
89
3
Сальседо
Карлос Сальседо
89
5
Кариока
Кариока
89
19
Писсаро
Гидо Писсаро
89
20
Акино
Хавьер Акино
89
10
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
89
Запасные
50
Дельгадо
Артуро Дельгадо
35
Чавес
Хуан Чавес
4
Айяла
Уго Айяла
18
Крус
Альдо Крус
21
Меса
Франсиско Меса
8
Сьерра
Хордан Сьерра
14
Пурата
Хуан Хосе Пурата
17
Фернандес
Леонардо Фернандес
43
Авалос
Эрик Авалос
22
Фульхенсио
Раймундо Фульхенсио
52
Огама
Патрик Огама
33
Киньонес
Хулиан Киньонес