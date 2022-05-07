Бавария - Штутгарт: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Штутгарт: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
7 мая 2022, -:- МСК
7.05.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Бавария
4
Штутгарт
0
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Штутгарт
1
Бавария
3
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:30
Бавария
4 : 1
Штутгарт
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:30
Бавария
4
Штутгарт
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Штутгарт
0 : 3
Бавария
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Штутгарт
0
Бавария
3
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Бавария
1 : 4
Штутгарт
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Бавария
1
Штутгарт
4
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:30
Штутгарт
0 : 1
Бавария
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:30
Штутгарт
0
Бавария
1
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 16:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 16:30
Штутгарт
1
Бавария
3
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Бавария
4
Штутгарт
0
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 17:30
Штутгарт
0
Бавария
2
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Штутгарт
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 16:30
Бавария
2
Штутгарт
0
10.05.2014 10 мая 2014 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Штутгарт
10.05.2014 10 мая 2014 сб 16:30
Бавария
1
Штутгарт
0
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:00
Штутгарт
1 : 2
Бавария
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:00
Штутгарт
1
Бавария
2
01.06.2013 01 июня 2013 сб 21:00
Бавария
3 : 2
Штутгарт
01.06.2013 01 июня 2013 сб 21:00
Бавария
3
Штутгарт
2
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 19:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 19:30
Штутгарт
0
Бавария
2
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 18:30
Бавария
6 : 1
Штутгарт
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 18:30
Бавария
6
Штутгарт
1
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Штутгарт
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Бавария
2
Штутгарт
0
08.02.2012 08 февр. 2012 ср 22:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
08.02.2012 08 февр. 2012 ср 22:30
Штутгарт
0
Бавария
2
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 19:30
Штутгарт
1 : 2
Бавария
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 19:30
Штутгарт
1
Бавария
2
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Бавария
2 : 1
Штутгарт
14.05.2011 14 мая 2011 сб 16:30
Бавария
2
Штутгарт
1
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 22:30
Штутгарт
3 : 6
Бавария
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 22:30
Штутгарт
3
Бавария
6

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