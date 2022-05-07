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Бавария VS Штутгарт
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Бавария - Штутгарт: 07 мая 2022 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
-:-
Бавария - Штутгарт: 07 мая 2022 смотреть онлайн
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
7 мая 2022, -:- МСК
7.05.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Штутгарт
мин
1
Кобель
Грегор Кобель
24
Соса
Борна Соса
4
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
2
Антон
Вальдемар Антон
16
Каразор
Атакан Каразор
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
8
Кастро
Гонсало Кастро
21
Клемент
Филипп Клемент
20
Ферстер
Филипп Ферстер
30
Массимо
Роберто Массимо
9
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
35
Камински
Марцин Камински
-
10
Дидави
Даниэль Дидави
-
11
Томми
Эрик Томми
-
32
Ахамада
Науиру Ахамада
-
6
Мола
Клинтон Мола
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-
18
Аль-Гаддиуи
Хамади Аль-Гаддиуи
-
44
Mohamed Sankoh
Mohamed Sankoh
-
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Прошлые матчи
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Бавария
4
Штутгарт
0
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Штутгарт
1
Бавария
3
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:30
Бавария
4 : 1
Штутгарт
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:30
Бавария
4
Штутгарт
1
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Штутгарт
0 : 3
Бавария
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Штутгарт
0
Бавария
3
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Бавария
1 : 4
Штутгарт
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Бавария
1
Штутгарт
4
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:30
Штутгарт
0 : 1
Бавария
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:30
Штутгарт
0
Бавария
1
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
16:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
16:30
Штутгарт
1
Бавария
3
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
Бавария
4
Штутгарт
0
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0
Бавария
2
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Штутгарт
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Бавария
2
Штутгарт
0
10.05.2014
10 мая 2014
сб
16:30
Бавария
1 : 0
Штутгарт
10.05.2014
10 мая 2014
сб
16:30
Бавария
1
Штутгарт
0
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:00
Штутгарт
1 : 2
Бавария
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:00
Штутгарт
1
Бавария
2
01.06.2013
01 июня 2013
сб
21:00
Бавария
3 : 2
Штутгарт
01.06.2013
01 июня 2013
сб
21:00
Бавария
3
Штутгарт
2
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
19:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
19:30
Штутгарт
0
Бавария
2
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
18:30
Бавария
6 : 1
Штутгарт
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
18:30
Бавария
6
Штутгарт
1
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Штутгарт
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Бавария
2
Штутгарт
0
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:30
Штутгарт
0 : 2
Бавария
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:30
Штутгарт
0
Бавария
2
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
19:30
Штутгарт
1 : 2
Бавария
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
19:30
Штутгарт
1
Бавария
2
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Штутгарт
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Бавария
2
Штутгарт
1
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
22:30
Штутгарт
3 : 6
Бавария
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
22:30
Штутгарт
3
Бавария
6
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
#Стивен Цубер
20 июня, 23:39
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
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«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15