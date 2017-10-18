Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 17
Киммих 29
Хуммельс 51
3:0
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
18 окт. 2017, 21:45 МСК
18.10.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
51'
51'
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
19
Руди
Себастьян Руди
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
17'
17'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
29'
29'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
22
Штарке
Том Штарке
13
Рафинья
Рафинья
4
Зюле
Никлас Зюле
34
Фридль
Марко Фридль
23
Видаль
Артуро Видаль
11
Родригес
Хамес Родригес
24
Толиссо
Корентен Толиссо
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
12
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Браун
Скотт Браун
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
7
Робертс
Патрик Робертс
90
21
Нтчам
Оливье Нтчам
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
35
Айер
Кристоффер Айер
49
Форрест
Джеймс Форрест
6
Биттон
Нир Биттон
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
18
Рогич
Том Рогич
10
Дембеле
Мусса Дембеле