Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 28
Мюллер 45
Киммих 53
Киммих 60
Бернат 90
5:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
51
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
13
Рафинья
Рафинья
90
11
Коста
Дуглас Коста
65
32
Киммих
Йозуа Киммих
53'
60'
53', 60'
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
71
25
Мюллер
Томас Мюллер
45'
45'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
28'
28'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
18
Бернат
Хуан Бернат
90'
21
Лам
Филипп Лам
7
Рибери
Франк Рибери
3
Алонсо
Хаби Алонсо
37
Грин
Юлиан Грин
35
Саншеш
Ренату Саншеш
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
46
20
Азмун
Сердар Азмун
64
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
3
Гуйе
Папа Гуйе
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров