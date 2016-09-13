Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 28
Мюллер 45
Киммих 53
Киммих 60
Бернат 90
5:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
51
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
13
Рафинья
Рафинья
90
11
Коста
Дуглас Коста
65
32
Киммих
Йозуа Киммих
53'
60'
53', 60'
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
71
25
Мюллер
Томас Мюллер
45'
45'
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
28'
28'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
18
Бернат
Хуан Бернат
90'
21
Лам
Филипп Лам
7
Рибери
Франк Рибери
3
Алонсо
Хаби Алонсо
37
Грин
Юлиан Грин
35
Саншеш
Ренату Саншеш
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
46
20
Азмун
Сердар Азмун
64
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
3
Гуйе
Папа Гуйе
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров