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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Видаль 26
1:2
прошлый матч 2 : 4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 47
Роналду 77
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
12 апр. 2017, 21:45 МСК
12.04.2017, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
21
Лам
Филипп Лам
90
7
Рибери
Франк Рибери
66
3
Алонсо
Хаби Алонсо
65
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
23
Видаль
Артуро Видаль
26'
26'
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
81
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
18
Бернат
Хуан Бернат
32
Киммих
Йозуа Киммих
35
Саншеш
Ренату Саншеш
11
Коста
Дуглас Коста
29
Коман
Кингсли Коман
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
6
Начо
Начо
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
6
Каземиро
Каземиро
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
47'
77'
47', 77'
90
9
Бензема
Карим Бензема
84
11
Бэйл
Гарет Бэйл
59
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
23
Данило
Данило
23
Иско
Иско
10
Родригес
Хамес Родригес
16
Ковачич
Матео Ковачич
20
Асенсио
Марко Асенсио
21
Мората
Альваро Мората