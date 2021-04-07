Бавария - ПСЖ: 07 апреля 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
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Бавария - ПСЖ: 07 апреля 2021 смотреть онлайн

ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
7 апр. 2021, 22:00 МСК
7.04.2021, 22:00 МСК
среда
Cтадион Альянц Арена
Альянц Арена
Мюнхен
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
4
Зюле
Никлас Зюле
5
Павар
Бенжамен Павар
18
Горецка
Леон Горецка
7
Гнабри
Серж Гнабри
10
Сане
Лерой Сане
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
28
Дантас
Тиагу Дантас
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
29
Коман
Кингсли Коман
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

Прошлые матчи

23.08.2020 23 авг. 2020 вс 22:00
ПСЖ
0 : 1
Бавария
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 22:00
ПСЖ
0
Бавария
1
05.12.2017 05 дек. 2017 вт 22:45
Бавария
3 : 1
ПСЖ
05.12.2017 05 дек. 2017 вт 22:45
Бавария
3
ПСЖ
1
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
ПСЖ
3 : 0
Бавария
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
ПСЖ
3
Бавария
0

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46