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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 13
Киммих 21
Левандовски 59
Роббен 84
4:1
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Нарсинг 41
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
19 окт. 2016, 21:45 МСК
19.10.2016, 21:45 МСК
среда
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Лам
Филипп Лам
90
14
Алонсо
Хаби Алонсо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
21'
21'
85
25
Мюллер
Томас Мюллер
13'
13'
72
9
Левандовски
Роберт Левандовски
59'
59'
90
10
Роббен
Арьен Роббен
84'
84'
87
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
8
Мартинес
Хави Мартинес
18
Бернат
Хуан Бернат
35
Саншеш
Ренату Саншеш
11
Коста
Дуглас Коста
29
Коман
Кингсли Коман
ПСВ
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
61
1
Зут
Йерун Зут
90
5
Швааб
Даниэль Швааб
85
3
Морено
Эктор Морено
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
7
Перейро
Гастон Перейро
77
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
90
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
41'
41'
90
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
4
Ариас
Сантьяго Ариас
30
де Вейс
Йорди де Вейс
25
Зинченко
Александр Зинченко
23
Рамселар
Барт Рамселар
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн