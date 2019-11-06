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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 69
Перишич 89
2:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
6 нояб. 2019, 20:55 МСК
6.11.2019, 20:55 МСК
среда
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
94
8
Мартинес
Хави Мартинес
94
9
Левандовски
Роберт Левандовски
69'
69'
94
25
Мюллер
Томас Мюллер
94
27
Алаба
Давид Алаба
94
22
Гнабри
Серж Гнабри
88
18
Горецка
Леон Горецка
82
29
Коман
Кингсли Коман
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
94
5
Павар
Бенжамен Павар
94
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
94
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
17
Боатенг
Джером Боатенг
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
14
Перишич
Иван Перишич
89'
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
Олимпиакос
мин
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
94
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
71
3
Семеду
Рубен Семеду
94
8
Гильерме
Гильерме
94
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
94
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
80
1
Са
Жозе Са
94
21
Цимикас
Константинос Цимикас
94
20
Мерья
Яссин Мерья
94
4
Камара
Мади Камара
94
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович
61
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
34
Пападопулос
Авраам Пападопулос
35
Торосидис
Василис Торосидис
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
6
Бензия
Яссин Бензия
19
Масурас
Георгиос Масурас