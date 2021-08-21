Бавария - Кельн: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Кельн: 21 августа 2021 смотреть онлайн

Кельн
Кельн
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
21 авг. 2021, -:- МСК
21.08.2021, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Бавария
5
Кельн
1
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
Кельн
1 : 2
Бавария
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
Кельн
1
Бавария
2
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
1
Бавария
4
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Бавария
4
Кельн
0
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Кельн
1 : 3
Бавария
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Кельн
1
Бавария
3
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 22:30
Бавария
1 : 0
Кельн
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 22:30
Бавария
1
Кельн
0
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Кельн
0 : 3
Бавария
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Кельн
0
Бавария
3
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Кельн
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Бавария
1
Кельн
1
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Бавария
19.03.2016 19 марта 2016 сб 17:30
Кельн
0
Бавария
1
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 16:30
Бавария
4
Кельн
0
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
Бавария
4
Кельн
1
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
Кельн
0 : 2
Бавария
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
Кельн
0
Бавария
2
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Кельн
1 : 4
Бавария
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Кельн
1
Бавария
4
16.12.2011 16 дек. 2011 пт 22:30
Бавария
3 : 0
Кельн
16.12.2011 16 дек. 2011 пт 22:30
Бавария
3
Кельн
0
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 17:30
Кельн
3 : 2
Бавария
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 17:30
Кельн
3
Бавария
2
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 16:30
Бавария
0
Кельн
0
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Бавария
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
Кельн
1
Бавария
1
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
Бавария
0
Кельн
0
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Бавария
1 : 2
Кельн
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Бавария
1
Кельн
2
13.09.2008 13 сент. 2008 сб 16:30
Кельн
0 : 3
Бавария
13.09.2008 13 сент. 2008 сб 16:30
Кельн
0
Бавария
3

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