Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Лионель Месси
Юрий Жирков
Игорь Акинфеев
Александр Зинченко
Александр Кокорин
Владимир Ильин
Антонио Рюдигер
Россия
Украина
Испания
Дания
Италия
Нидерланды
Франция
Португалия
Бельгия
Уэльс
Англия
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
Крылья Советов
Краснодар
Аякс
Челси
ПСЖ
Вильярреал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
РПЛ
Криштиану Роналду
Испания
Дания
Лига чемпионов
Неймар
Спартак
Италия
Фабрицио Романо
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Бавария VS Кельн
Поделиться:
Бавария - Кельн: 21 августа 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
-:-
Бавария - Кельн: 21 августа 2021 смотреть онлайн
Кельн
Кельн
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
21 авг. 2021, -:- МСК
21.08.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
3
Каттербах
Ноа Каттербах
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
5
Чикош
Рафаэль Чикош
2
Шмитц
Бенно Шмитц
11
Кайнц
Флориан Кайнц
14
Хектор
Йонас Хектор
21
Озкан
Салих Озкан
18
Дуда
Ондрей Дуда
31
Вольф
Мариус Вольф
9
Андерссон
Себастьян Андерссон
Запасные
16
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
22
Мере
Хорхе Мере
-
23
Хорн
Яннес Хорн
-
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
-
6
Хегер
Марко Хегер
-
13
Майер
Макс Майер
-
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
-
29
Тильманн
Ян Тильманн
-
7
Арокодаре
Толу Арокодаре
-
Главный тренер
Маркус Гиздол
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5
Кельн
1
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Бавария
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Кельн
1
Бавария
2
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1
Бавария
4
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4
Кельн
0
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Бавария
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Кельн
1
Бавария
3
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
22:30
Бавария
1 : 0
Кельн
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
22:30
Бавария
1
Кельн
0
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Кельн
0 : 3
Бавария
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Кельн
0
Бавария
3
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Бавария
1 : 1
Кельн
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Бавария
1
Кельн
1
19.03.2016
19 марта 2016
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Бавария
19.03.2016
19 марта 2016
сб
17:30
Кельн
0
Бавария
1
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
Бавария
4
Кельн
0
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Бавария
4
Кельн
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Кельн
0 : 2
Бавария
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Кельн
0
Бавария
2
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Кельн
1 : 4
Бавария
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Кельн
1
Бавария
4
16.12.2011
16 дек. 2011
пт
22:30
Бавария
3 : 0
Кельн
16.12.2011
16 дек. 2011
пт
22:30
Бавария
3
Кельн
0
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
3 : 2
Бавария
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
17:30
Кельн
3
Бавария
2
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
0
Кельн
0
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Бавария
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Кельн
1
Бавария
1
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
Бавария
0
Кельн
0
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Бавария
1 : 2
Кельн
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Бавария
1
Кельн
2
13.09.2008
13 сент. 2008
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Бавария
13.09.2008
13 сент. 2008
сб
16:30
Кельн
0
Бавария
3
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
Новости матча
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15