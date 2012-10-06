Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 19
Рибери 47
2:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
6 окт. 2012, 16:30 МСК
6.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
86
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
19'
47'
19', 47'
88
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
26
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Густаво
Луис Густаво
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Усами
Такаши Усами
63
0
Окс
Патрик Окс
73
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Хоселу
Хоселу
62
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Томалья
Денис Томалья
0
Фолланд
Кевин Фолланд