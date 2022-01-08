Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Кристиан Эриксен
Лионель Месси
Юрий Жирков
Игорь Акинфеев
Александр Зинченко
Александр Кокорин
Владимир Ильин
Антонио Рюдигер
Россия
Украина
Испания
Дания
Италия
Нидерланды
Франция
Португалия
Бельгия
Уэльс
Англия
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
Крылья Советов
Краснодар
Аякс
Челси
ПСЖ
Вильярреал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
РПЛ
Криштиану Роналду
Испания
Дания
Лига чемпионов
Неймар
Спартак
Италия
Фабрицио Романо
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Бавария VS Боруссия
Поделиться:
Бавария - Боруссия: 08 января 2022 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
-:-
Бавария - Боруссия: 08 января 2022 смотреть онлайн
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
8 янв. 2022, -:- МСК
8.01.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
30
Эльведи
Нико Эльведи
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
10
Тюрам
Маркус Тюрам
8
Закария
Денис Закария
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
11
Вольф
Ханнес Вольф
19
Лазаро
Валентино Лазаро
13
Штиндль
Ларс Штиндль
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
17
Вендт
Оскар Вендт
-
24
Янчке
Тони Янчке
-
15
Байер
Луис Байер
-
7
Херрманн
Патрик Херрманн
-
6
Крамер
Кристоф Крамер
-
23
Хофманн
Йонас Хофманн
-
14
Плеа
Алассан Плеа
-
36
Эмболо
Брель Эмболо
-
Главный тренер
Марко Розе
Прошлые матчи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
Бавария
6
Боруссия
0
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
Боруссия
3
Бавария
2
13.06.2020
13 июня 2020
сб
19:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
13.06.2020
13 июня 2020
сб
19:30
Бавария
2
Боруссия
1
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2
Бавария
1
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:30
Боруссия
1 : 5
Бавария
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:30
Боруссия
1
Бавария
5
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:30
Бавария
0 : 3
Боруссия
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:30
Бавария
0
Боруссия
3
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Бавария
5 : 1
Боруссия
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Бавария
5
Боруссия
1
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:30
Боруссия
2
Бавария
1
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
Боруссия
0
Бавария
1
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
Бавария
2 : 0
Боруссия
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
Бавария
2
Боруссия
0
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
16:30
Бавария
1 : 1
Боруссия
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
16:30
Бавария
1
Боруссия
1
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Бавария
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
17:30
Боруссия
3
Бавария
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:30
Бавария
0 : 2
Боруссия
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:30
Бавария
0
Боруссия
2
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
19:30
Боруссия
0 : 0
Бавария
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
19:30
Боруссия
0
Бавария
0
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:30
Боруссия
0 : 2
Бавария
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:30
Боруссия
0
Бавария
2
09.08.2013
09 авг. 2013
пт
21:30
Бавария
3 : 1
Боруссия
09.08.2013
09 авг. 2013
пт
21:30
Бавария
3
Боруссия
1
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Боруссия
3 : 4
Бавария
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Боруссия
3
Бавария
4
14.12.2012
14 дек. 2012
пт
22:30
Бавария
1 : 1
Боруссия
14.12.2012
14 дек. 2012
пт
22:30
Бавария
1
Боруссия
1
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:30
Боруссия
2 : 4
Бавария
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:30
Боруссия
2
Бавария
4
20.01.2012
20 янв. 2012
пт
22:30
Боруссия
3 : 1
Бавария
20.01.2012
20 янв. 2012
пт
22:30
Боруссия
3
Бавария
1
Показать еще
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
Новости матча
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15