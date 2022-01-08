Бавария - Боруссия: 08 января 2022 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Боруссия: 08 января 2022 смотреть онлайн

Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
8 янв. 2022, -:- МСК
8.01.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Бавария
6
Боруссия
0
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 22:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 22:30
Боруссия
3
Бавария
2
13.06.2020 13 июня 2020 сб 19:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
13.06.2020 13 июня 2020 сб 19:30
Бавария
2
Боруссия
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
Боруссия
2
Бавария
1
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:30
Боруссия
1 : 5
Бавария
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:30
Боруссия
1
Бавария
5
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Бавария
0 : 3
Боруссия
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Бавария
0
Боруссия
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
Бавария
5 : 1
Боруссия
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
Бавария
5
Боруссия
1
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:30
Боруссия
2
Бавария
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
19.03.2017 19 марта 2017 вс 19:30
Боруссия
0
Бавария
1
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:30
Бавария
2 : 0
Боруссия
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:30
Бавария
2
Боруссия
0
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Боруссия
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Бавария
1
Боруссия
1
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Бавария
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
Боруссия
3
Бавария
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:30
Бавария
0 : 2
Боруссия
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:30
Бавария
0
Боруссия
2
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:30
Боруссия
0 : 0
Бавария
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:30
Боруссия
0
Бавария
0
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:30
Боруссия
0 : 2
Бавария
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:30
Боруссия
0
Бавария
2
09.08.2013 09 авг. 2013 пт 21:30
Бавария
3 : 1
Боруссия
09.08.2013 09 авг. 2013 пт 21:30
Бавария
3
Боруссия
1
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Боруссия
3 : 4
Бавария
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Боруссия
3
Бавария
4
14.12.2012 14 дек. 2012 пт 22:30
Бавария
1 : 1
Боруссия
14.12.2012 14 дек. 2012 пт 22:30
Бавария
1
Боруссия
1
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:30
Боруссия
2 : 4
Бавария
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:30
Боруссия
2
Бавария
4
20.01.2012 20 янв. 2012 пт 22:30
Боруссия
3 : 1
Бавария
20.01.2012 20 янв. 2012 пт 22:30
Боруссия
3
Бавария
1

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
# Новости матча
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15