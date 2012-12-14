Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Шакири 59
1:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Маркс 21
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
14 дек. 2012, 22:30 МСК
14.12.2012, 22:30 МСК
пятница
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
38
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
80
0
Манджукич
Марио Манджукич
57
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири
59'
0
Гомес
Марио Гомес
0
Писарро
Клаудио Писарро
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
21'
21'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
76
0
Ханке
Майк Ханке
75
0
Херрманн
Патрик Херрманн
79
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Корб
Юлиан Корб
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ринг
Александер Ринг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Млапа
Пениель Млапа