Бавария - Боруссия: 27 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
1:0

Бавария - Боруссия: 27 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кубок Германии, 1/4 финала

Кубок Германии,

1/4 финала

Германия
27 февр. 2013, 22:30 МСК
27.02.2013, 22:30 МСК
среда
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Предварительный состав

Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
17
Боатенг
Джером Боатенг
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
27
Алаба
Давид Алаба
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
22
Гнабри
Серж Гнабри
32
Киммих
Йозуа Киммих
5
Павар
Бенжамен Павар
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
-
2
Одриосола
Альваро Одриосола
-
18
Горецка
Леон Горецка
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
-
Боруссия
мин
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
26
Пищек
Лукаш Пищек
28
Витсель
Аксель Витсель
1
Бюрки
Роман Бюрки
27
Джан
Эмре Джан
10
Азар
Торган Азар
10
Брандт
Юлиан Брандт
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
32
Хакими
Ашраф Хакими
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
18
Балерди
Леонардо Балерди
-
10
Гетце
Марио Гетце
-
16
Шульц
Нико Шульц
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Бавария
4 : 2
Боруссия
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Бавария
4
Боруссия
2
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
2
Бавария
3
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:30
Боруссия
2
Бавария
3
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0
Бавария
1
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4
Боруссия
0
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Бавария
5 : 0
Боруссия
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Бавария
5
Боруссия
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Боруссия
3
Бавария
2
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Бавария
6
Боруссия
0
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:45
Бавария
2 : 1
Боруссия
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:45
Бавария
2
Боруссия
1
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 20:30
Боруссия
1 : 3
Бавария
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 20:30
Боруссия
1
Бавария
3
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Бавария
2 : 3
Боруссия
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Бавария
2
Боруссия
3
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Бавария
4 : 1
Боруссия
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Бавария
4
Боруссия
1
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
Бавария
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Боруссия
1
Бавария
0
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:00
Бавария
0(4) : 0(3)
Боруссия
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:00
Бавария
0(4)
Боруссия
0(3)
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:30
Боруссия
0 : 0
Бавария
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:30
Боруссия
0
Бавария
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:30
Бавария
5 : 1
Боруссия
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:30
Бавария
5
Боруссия
1
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:30
Бавария
1 : 1
Боруссия
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:30
Бавария
1
Боруссия
1(2)
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:30
Боруссия
0
Бавария
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:30
Бавария
2
Боруссия
1
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
Боруссия
0 : 2
Бавария
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
Боруссия
0
Бавария
2

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29