Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Кроос 67
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 74
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
1 дек. 2012, 20:30 МСК
1.12.2012, 20:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Данте
Данте
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
37
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Кроос
Тони Кроос
67'
67'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
86
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес
0
Писарро
Клаудио Писарро
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
81
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
74'
74'
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
74
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер