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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
0:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Гуркюфф 37
Шамах 90
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2009, 22:45 МСК
3.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Педру Проэнса
Педру Проэнса
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
59
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Тони
Лука Тони
90
0
Клозе
Мирослав Клозе
46
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Герлиц
Андреас Герлиц
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
0
Гомес
Марио Гомес
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Вендел
Вендел
68
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
37'
37'
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
83
0
Шамах
Маруан Шамах
90'
90'
90
Запасные
0
Раме
Ульрих Раме
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
0
Сане
Людовик Сане
0
Белльон
Давид Белльон
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
0
Жуссие
Жуссие
0
Гуффран
Йоан Гуффран