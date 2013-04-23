Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 25
Гомес 49
Роббен 73
Мюллер 82
4:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 1/2 финала

Лига чемпионов,

1/2 финала
23 апр. 2013, 21:45 МСК
23.04.2013, 21:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
89
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
25'
82'
25', 82'
83
0
Роббен
Арьен Роббен
73'
73'
90
0
Гомес
Марио Гомес
49'
49'
71
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Густаво
Луис Густаво
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Бартра
Марк Бартра
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Педро
Педро
83
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Абидаль
Эрик Абидаль
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Сонг
Александр Сонг
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Вилья
Давид Вилья