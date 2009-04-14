Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 47
1:1
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Туре 72
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
14 апр. 2009, 21:45 МСК
14.04.2009, 21:45 МСК
вторник
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Зе Роберто
Зе Роберто
77
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Соса
Хосе Соса
77
0
Рибери
Франк Рибери
47'
47'
90
0
Тони
Лука Тони
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Брено
Брено
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
0
Боровски
Тим Боровски
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Туре
Яя Туре
72'
72'
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
78
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Глеб
Александр Глеб
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Анри
Тьерри Анри