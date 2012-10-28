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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 77
1:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 42
Боатенг 87
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
28 окт. 2012, 19:30 МСК
28.10.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
46
0
Боатенг
Джером Боатенг
87'
87'
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
74
0
Густаво
Луис Густаво
59
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
77'
77'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
42'
42'
84
0
Шюррле
Андре Шюррле
84
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Фернандес
Жуниор Фернандес