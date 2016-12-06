Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 28
1:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
6 дек. 2016, 22:45 МСК
6.12.2016, 22:45 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
13
Рафинья
Рафинья
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
11
Коста
Дуглас Коста
87
9
Левандовски
Роберт Левандовски
28'
28'
80
10
Роббен
Арьен Роббен
83
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
21
Лам
Филипп Лам
7
Рибери
Франк Рибери
25
Мюллер
Томас Мюллер
32
Киммих
Йозуа Киммих
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
23
Гайтан
Николас Гайтан
60
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
14
Габи
Габи
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
60
6
Коке
Коке
68
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
20
Хуанфран
Хуанфран
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Томас
Томас
9
Торрес
Фернандо Торрес
21
Гамейро
Кевин Гамейро
11
Корреа
Анхель Корреа