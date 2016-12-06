Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 28
1:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
6 дек. 2016, 22:45 МСК
6.12.2016, 22:45 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
13
Рафинья
Рафинья
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
11
Коста
Дуглас Коста
87
9
Левандовски
Роберт Левандовски
28'
28'
80
10
Роббен
Арьен Роббен
83
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
21
Лам
Филипп Лам
7
Рибери
Франк Рибери
25
Мюллер
Томас Мюллер
32
Киммих
Йозуа Киммих
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
23
Гайтан
Николас Гайтан
60
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
14
Габи
Габи
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
60
6
Коке
Коке
68
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
20
Хуанфран
Хуанфран
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Томас
Томас
9
Торрес
Фернандо Торрес
21
Гамейро
Кевин Гамейро
11
Корреа
Анхель Корреа