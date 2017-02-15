Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 11
Левандовски 54
Алькантара 56
Алькантара 63
Мюллер 89
5:1
прошлый матч 5 : 1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 30
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
15 февр. 2017, 22:45 МСК
15.02.2017, 22:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
21
Лам
Филипп Лам
90
11
Коста
Дуглас Коста
84
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
56'
63'
56', 63'
90
10
Роббен
Арьен Роббен
11'
11'
87
9
Левандовски
Роберт Левандовски
54'
54'
86
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
18
Бернат
Хуан Бернат
25
Мюллер
Томас Мюллер
89'
32
Киммих
Йозуа Киммих
35
Саншеш
Ренату Саншеш
29
Коман
Кингсли Коман
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
49
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
45
Ивоби
Алекс Ивоби
65
34
Коклен
Франсис Коклен
77
29
Джака
Гранит Джака
90
11
Озил
Месут Озил
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
17
Санчес
Алексис Санчес
30'
30'
90
Запасные
33
Чех
Петр Чех
18
Монреаль
Начо Монреаль
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
12
Жиру
Оливье Жиру