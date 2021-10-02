Бавария - Айнтрахт: 02 октября 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Айнтрахт: 02 октября 2021 смотреть онлайн

Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
2 окт. 2021, -:- МСК
2.10.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Айнтрахт
2
Бавария
1
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Бавария
5 : 0
Айнтрахт
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Бавария
5
Айнтрахт
0
10.06.2020 10 июня 2020 ср 21:45
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
10.06.2020 10 июня 2020 ср 21:45
Бавария
2
Айнтрахт
1
23.05.2020 23 мая 2020 сб 19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020 23 мая 2020 сб 19:30
Бавария
5
Айнтрахт
2
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
5
Бавария
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Бавария
5 : 1
Айнтрахт
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Бавария
5
Айнтрахт
1
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
Айнтрахт
0 : 3
Бавария
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
Айнтрахт
0
Бавария
3
19.05.2018 19 мая 2018 сб 21:00
Бавария
1 : 3
Айнтрахт
19.05.2018 19 мая 2018 сб 21:00
Бавария
1
Айнтрахт
3
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 16:30
Бавария
4 : 1
Айнтрахт
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 16:30
Бавария
4
Айнтрахт
1
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 17:30
Айнтрахт
0
Бавария
1
11.03.2017 11 марта 2017 сб 17:30
Бавария
3 : 0
Айнтрахт
11.03.2017 11 марта 2017 сб 17:30
Бавария
3
Айнтрахт
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Бавария
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
2
Бавария
2
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Айнтрахт
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 16:30
Бавария
1
Айнтрахт
0
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Айнтрахт
0 : 0
Бавария
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Айнтрахт
0
Бавария
0
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 16:30
Бавария
3 : 0
Айнтрахт
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 16:30
Бавария
3
Айнтрахт
0
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 4
Бавария
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:30
Айнтрахт
0
Бавария
4
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 19:30
Бавария
5 : 0
Айнтрахт
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 19:30
Бавария
5
Айнтрахт
0
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
0
Бавария
1
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
0
Бавария
1
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Айнтрахт
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
2
Айнтрахт
0

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