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Бавария VS Айнтрахт
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Бавария - Айнтрахт: 02 октября 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
-:-
Бавария - Айнтрахт: 02 октября 2021 смотреть онлайн
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
2 окт. 2021, -:- МСК
2.10.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Айнтрахт
мин
40
Берднер
Элиас Берднер
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
11
Цубер
Стивен Цубер
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
15
Камада
Даичи Камада
7
Хрустич
Айдин Хрустич
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
1
Трапп
Кевин Трапп
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
25
Дурм
Эрик Дурм
-
18
Туре
Алмами Туре
-
35
Тута
Тута
-
27
Баркок
Аймен Баркок
-
9
Йович
Лука Йович
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-
Главный тренер
Адольф Хюттер
Прошлые матчи
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
2
Бавария
1
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Бавария
5 : 0
Айнтрахт
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Бавария
5
Айнтрахт
0
10.06.2020
10 июня 2020
ср
21:45
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
10.06.2020
10 июня 2020
ср
21:45
Бавария
2
Айнтрахт
1
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5
Айнтрахт
2
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5
Бавария
1
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Бавария
5 : 1
Айнтрахт
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Бавария
5
Айнтрахт
1
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
Айнтрахт
0 : 3
Бавария
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
Айнтрахт
0
Бавария
3
19.05.2018
19 мая 2018
сб
21:00
Бавария
1 : 3
Айнтрахт
19.05.2018
19 мая 2018
сб
21:00
Бавария
1
Айнтрахт
3
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
16:30
Бавария
4 : 1
Айнтрахт
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
16:30
Бавария
4
Айнтрахт
1
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
17:30
Айнтрахт
0
Бавария
1
11.03.2017
11 марта 2017
сб
17:30
Бавария
3 : 0
Айнтрахт
11.03.2017
11 марта 2017
сб
17:30
Бавария
3
Айнтрахт
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 2
Бавария
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Айнтрахт
2
Бавария
2
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
16:30
Бавария
1 : 0
Айнтрахт
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
16:30
Бавария
1
Айнтрахт
0
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
Айнтрахт
0 : 0
Бавария
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
Айнтрахт
0
Бавария
0
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
Бавария
3 : 0
Айнтрахт
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
Бавария
3
Айнтрахт
0
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 4
Бавария
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
Айнтрахт
0
Бавария
4
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:30
Бавария
5 : 0
Айнтрахт
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:30
Бавария
5
Айнтрахт
0
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
0
Бавария
1
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
0
Бавария
1
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Айнтрахт
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Бавария
2
Айнтрахт
0
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22 мая, 11:04
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