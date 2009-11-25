Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Олич 62
1:0
Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
25 нояб. 2009, 22:45 МСК
25.11.2009, 22:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
70
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Олич
Ивица Олич
62'
62'
81
0
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
0
Крафт
Томас Крафт
0
Лелль
Кристиан Лелль
0
Брено
Брено
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
Маккаби
мин
0
Давидович
Нир Давидович
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Кейнан
Декель Кейнан
90
0
Маймон
Шай Маймон
90
0
Мешумар
Эйял Мешумар
90
0
Гадир
Мохаммад Гадир
90
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
69
0
Осман
Али Осман
74
0
Каял
Бирам Каял
90
0
Катан
Янив Катан
90
0
Двалишвили
Владимир Двалишвили
62
Запасные
0
Эдри
Амир Эдри
0
Харази
Алон Харази
0
Тейшейра
Жорже Тейшейра
0
Тавата
Талеб Тавата
0
Голаса
Эйял Голаса
0
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
0
Арбейтман
Шломи Арбейтман