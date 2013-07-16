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Лига чемпионов
БАТЭ VS Шахтер
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БАТЭ - Шахтер: 16 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
0:1
Первый матч 0:1
БАТЭ - Шахтер: 16 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шахтер
Караганда
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
16 июля 2013, 19:00 МСК
16.07.2013, 19:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
БАТЭ
мин
35
Чичкан
Антон Чичкан
23
Волков
Захар Волков
15
Скавыш
Максим Скавыш
22
Стасевич
Игорь Стасевич
25
Бага
Дмитрий Бага
8
Драгун
Станислав Драгун
4
Филипович
Александар Филипович
5
Яблонский
Евгений Яблонский
17
Риос
Алексей Риос
11
Сарока
Антон Сарока
Запасные
16
Черник
Сергей Черник
-
94
Мукам
Ирвин Мукам
-
7
Березкин
Евгений Березкин
-
26
Милич
Неманья Милич
-
24
Туоминен
Яссе Туоминен
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
23.07.2013
23 июля 2013
вт
16:30
Шахтер
1 : 0
БАТЭ
23.07.2013
23 июля 2013
вт
16:30
Шахтер
1
БАТЭ
0
16.07.2013
16 июля 2013
вт
19:00
БАТЭ
0 : 1
Шахтер
16.07.2013
16 июля 2013
вт
19:00
БАТЭ
0
Шахтер
1
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