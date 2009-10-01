Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лихтарович 16
1:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Феллайни 68
Кэхилл 77
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Павел Кристиан Балай
Павел Кристиан Балай
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Шитов
Игорь Шитов
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Юревич
Александр Юревич
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
16'
16'
81
0
Павлов
Александр Павлов
79
0
Родионов
Виталий Родионов
90
0
Кривец
Сергей Кривец
90
0
Скавыш
Максим Скавыш
29
Запасные
0
Гутор
Александр Гутор
0
Радьков
Артем Радьков
0
Ржевский
Владимир Ржевский
0
Володько
Александр Володько
0
Стасевич
Игорь Стасевич
0
Бага
Дмитрий Бага
0
Гоарян
Оганнес Гоарян
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
77'
77'
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
68'
68'
90
0
Жо
Жо
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Айегбени
Якубу Айегбени
80
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Мустафи
Шкодран Мустафи
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард