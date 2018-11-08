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БАТЭ VS Челси
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БАТЭ - Челси: 08 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
0:1
БАТЭ - Челси: 08 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
Жиру 53
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
8 нояб. 2018, 20:55 МСК
8.11.2018, 20:55 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
БАТЭ
мин
48
Щербицкий
Денис Щербицкий
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
23
Волков
Захар Волков
90
11
Глеб
Александр Глеб
90
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
17
Риос
Алексей Риос
90
13
Сигневич
Николай Сигневич
90
Запасные
35
Чичкан
Антон Чичкан
-
33
Поляков
Денис Поляков
-
5
Яблонский
Евгений Яблонский
-
94
Мукам
Ирвин Мукам
-
10
Иванич
Мирко Иванич
-
7
Березкин
Евгений Березкин
-
24
Туоминен
Яссе Туоминен
-
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
10
Азар
Эден Азар
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
18
Жиру
Оливье Жиру
53'
53'
90
11
Педро
Педро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
44
Ампаду
Итан Ампаду
-
22
Виллиан
Виллиан
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
7
Канте
Н'Голо Канте
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
События
Матч окончен 0:1
53'
ГОЛ! 0:1
Оливье Жиру
Прошлые матчи
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
БАТЭ
0 : 1
Челси
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
БАТЭ
0
Челси
1
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Челси
3 : 1
БАТЭ
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Челси
3
БАТЭ
1
Новости
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#Диего Симеоне
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#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
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Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14