Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Сосновский 69
1:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Савиола 46
Коэнтрау 63
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
2 дек. 2009, 21:00 МСК
2.12.2009, 21:00 МСК
среда
Томас Айнваллер
Томас Айнваллер
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Радьков
Артем Радьков
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
69'
69'
90
0
Юревич
Александр Юревич
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
61
0
Володько
Александр Володько
90
0
Кривец
Сергей Кривец
90
0
Павлов
Александр Павлов
56
0
Родионов
Виталий Родионов
79
Запасные
0
Гутор
Александр Гутор
0
Ржевский
Владимир Ржевский
0
Скавыш
Максим Скавыш
0
Бага
Дмитрий Бага
0
Гоарян
Оганнес Гоарян
0
Булыга
Виталий Булыга
0
Алумона
Александр Алумона
Бенфика
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Пейшоту
Сезар Пейшоту
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Витор
Мигел Витор
90
0
Перейра
Макси Перейра
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
63'
63'
79
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
0
Менезес
Фелипе Менезес
90
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Савиола
Хавьер Савиола
46'
46'
68
0
Кардосо
Оскар Кардосо
90
Запасные
0
Морейра
Морейра
0
Миранда
Родерик Миранда
0
Аймар
Пабло Аймар
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Аморим
Рубен Аморим
0
Гомеш
Нуну Гомеш
0
Велдон
Велдон