БАТЭ - Барселона: 20 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
БАТЭ
Борисов
0:2

БАТЭ - Барселона: 20 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Мануэл Жорже Соуза
Мануэл Жорже Соуза
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Предварительный состав

БАТЭ
мин
-
Яблонский
Евгений Яблонский
15
Скавыш
Максим Скавыш
33
Нехайчик
Павел Нехайчик
5
Samir Ujkani
Samir Ujkani
25
D. Baga
D. Baga
21
E. Filipenko
E. Filipenko
3
B. Nastic
B. Nastic
26
N. Milic
N. Milic
4
Aleksandar Filipović
Aleksandar Filipović
32
Jakov Filipović
Jakov Filipović
48
Denis Scherbitski
Denis Scherbitski
Запасные
14
Копитович
Борис Копитович
-
94
H. Moukam
H. Moukam
-
19
D. Bessmertny
D. Bessmertny
-
35
Anton Chichkan
Anton Chichkan
-
9
B. Dubajic
B. Dubajic
-
88
Aleksandr Volodko
Aleksandr Volodko
-
6
Maksim Miakish
Maksim Miakish
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 22:45
Барселона
3 : 0
БАТЭ
04.11.2015 04 нояб. 2015 ср 22:45
Барселона
3
БАТЭ
0
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
БАТЭ
0 : 2
Барселона
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
БАТЭ
0
Барселона
2
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
Барселона
4 : 0
БАТЭ
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
Барселона
4
БАТЭ
0
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
БАТЭ
0 : 5
Барселона
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
БАТЭ
0
Барселона
5

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Федорович – об удалении Гончаренко в 1998-м: «Сидел под дождем и переживал. Он всегда такой по жизни»
12 марта, 19:54
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00