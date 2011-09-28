Матч завершен
БАТЭ
Борисов
0:5
Матч завершен
Барселона
Барселона
Володько 19
Педро 22
Месси 38
Месси 55
Вилья 90
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
28 сент. 2011, 21:45 МСК
28.09.2011, 21:45 МСК
среда
Составы
БАТЭ
мин
0
Рудик
Филипп Рудик
60
0
Гутор
Александр Гутор
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
90
0
Симич
Марко Симич
90
0
Володько
Александр Володько
19'
19'
90
0
Бага
Дмитрий Бага
90
0
Брессан
Ренан Брессан
82
0
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
0
Кежман
Матея Кежман
56
0
Концевой
Артем Концевой
90
Запасные
0
Чесновский
Павел Чесновский
0
Радьков
Артем Радьков
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
0
Скавыш
Максим Скавыш
0
Алексиян
Кирилл Алексиян
0
Курлович
Вадим Курлович
0
Гордейчук
Михаил Гордейчук
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
61
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
59
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Месси
Лионель Месси
38'
55'
38', 55'
90
0
Вилья
Давид Вилья
90'
90'
90
0
Педро
Педро
22'
22'
69
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Пике
Жерар Пике
0
Максвелл
Максвелл
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Бускетс
Серхио Бускетс