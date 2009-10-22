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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Павлов 51
Алумона 85
2:1
Матч завершен
АЕК
Афины
Бланко 32
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2009, 20:00 МСК
22.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Жолт Сабо
Жолт Сабо
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
84
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Шитов
Игорь Шитов
90
0
Юревич
Александр Юревич
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
66
0
Володько
Александр Володько
90
0
Кривец
Сергей Кривец
90
0
Павлов
Александр Павлов
51'
51'
54
0
Родионов
Виталий Родионов
90
Запасные
0
Гутор
Александр Гутор
0
Радьков
Артем Радьков
0
Скавыш
Максим Скавыш
0
Бага
Дмитрий Бага
0
Володько
Максим Володько
0
Гоарян
Оганнес Гоарян
0
Алумона
Александр Алумона
85'
АЕК
мин
0
Саха
Диего Саха
90
-
Арсе
Николас Арсе
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Кафес
Пантелис Кафес
90
0
Майсторович
Даниэль Майсторович
90
0
Яхич
Санел Яхич
90
0
Араухо
Карлос Араухо
90
0
Мандука
Густаво Мандука
90
0
Скокко
Начо Скокко
90
0
Нсалива
Тамандани Нсалива
90
0
Бланко
Исмаэль Бланко
32'
32'
58
0
Немет
Кристиан Немет
82
Запасные
0
Арабацис
Иоаннис Арабацис
0
Макос
Григориос Макос
0
Леонардо
Леонардо
0
Яхайя
Сейду Яхайя
0
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
0
Иордаке
Илие Иордаке