Матч завершен
БАТЭ
Борисов
1:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2017, 20:30 МСК
12.07.2017, 20:30 МСК
среда
Составы