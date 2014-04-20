Матч завершен
Бастия
Бастия
2:1
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
20 апр. 2014, 18:00 МСК
20.04.2014, 18:00 МСК
воскресенье
Составы