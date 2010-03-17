Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 14
Педро 22
Месси 61
Кркич 90
4:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
17 марта 2010, 22:45 МСК
17.03.2010, 22:45 МСК
среда
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
89
0
Туре
Яя Туре
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
65
0
Педро
Педро
22'
22'
90
0
Анри
Тьерри Анри
79
0
Месси
Лионель Месси
14'
61'
14', 61'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Милито
Габриэль Милито
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
0
Кркич
Боян Кркич
90'
Штутгарт
мин
0
Леманн
Йенс Леманн
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
46
0
Глеб
Александр Глеб
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
69
0
Какау
Какау
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
0
Осорио
Рикардо Осорио
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Булахруз
Халид Булахруз
0
Руди
Себастьян Руди
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Марика
Чиприан Марика