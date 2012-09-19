Матч завершен
Барселона
Барселона
Тельо 14
Месси 72
Месси 80
3:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Алвес 29
Ромуло 58
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
19 сент. 2012, 21:45 МСК
19.09.2012, 21:45 МСК
среда
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пике
Жерар Пике
12
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
29'
29'
64
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Тельо
Кристиан Тельо
14'
14'
74
0
Месси
Лионель Месси
72'
80'
72', 80'
90
0
Педро
Педро
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Бартра
Марк Бартра
0
Сонг
Александр Сонг
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Вилья
Давид Вилья
0
Санчес
Алексис Санчес
Спартак
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
46
0
Ари
Ари
84
0
Кариока
Кариока
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
78
0
Ромуло
Ромуло
58'
58'
90
0
МакГиди
Эйден МакГиди
90
0
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Брызгалов
Сергей Брызгалов
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Дзюба
Артем Дзюба
0
Яковлев
Павел Яковлев