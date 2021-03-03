Барселона
Барселона
-:-
прошлый матч 0 : 2
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
3 марта 2021, 23:00 МСК
3.03.2021, 23:00 МСК
среда
Cтадион Камп Ноу
Камп Ноу
Барселона
Составы