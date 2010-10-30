Барселона - Севилья: 30 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
5:0

Барселона - Севилья: 30 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
30 окт. 2010, 22:55 МСК
30.10.2010, 22:55 МСК
суббота
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
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Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-

События

Матч окончен 5:0

Прошлые матчи

03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Барселона
3 : 0
Севилья
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Барселона
3
Севилья
0
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 18:15
Севилья
0
Барселона
2
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 23:00
Севилья
2 : 0
Барселона
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 23:00
Севилья
2
Барселона
0
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 22:00
Барселона
1 : 1
Севилья
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 22:00
Барселона
1
Севилья
1
19.06.2020 19 июня 2020 пт 23:00
Севилья
0 : 0
Барселона
19.06.2020 19 июня 2020 пт 23:00
Севилья
0
Барселона
0
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 22:00
Барселона
4 : 0
Севилья
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 22:00
Барселона
4
Севилья
0
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 18:15
Севилья
2 : 4
Барселона
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 18:15
Севилья
2
Барселона
4
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 23:30
Барселона
6 : 1
Севилья
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 23:30
Барселона
6
Севилья
1
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 23:30
Севилья
2 : 0
Барселона
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 23:30
Севилья
2
Барселона
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:45
Барселона
4 : 2
Севилья
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:45
Барселона
4
Севилья
2
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 22:30
Барселона
5 : 0
Севилья
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 22:30
Барселона
5
Севилья
0
31.03.2018 31 марта 2018 сб 21:45
Севилья
2 : 2
Барселона
31.03.2018 31 марта 2018 сб 21:45
Севилья
2
Барселона
2
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:45
Барселона
2 : 1
Севилья
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:45
Барселона
2
Севилья
1
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 20:30
Барселона
3 : 0
Севилья
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 20:30
Барселона
3
Севилья
0
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 22:45
Севилья
1 : 2
Барселона
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 22:45
Севилья
1
Барселона
2
22.05.2016 22 мая 2016 вс 22:30
Барселона
2 : 0
Севилья
22.05.2016 22 мая 2016 вс 22:30
Барселона
2
Севилья
0
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 22:30
Барселона
2 : 1
Севилья
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 22:30
Барселона
2
Севилья
1
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Севилья
2 : 1
Барселона
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Севилья
2
Барселона
1
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 21:00
Севилья
2 : 2
Барселона
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 21:00
Севилья
2
Барселона
2
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 22:00
Барселона
5 : 1
Севилья
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 22:00
Барселона
5
Севилья
1

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00