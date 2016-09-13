Барселона - Селтик: 13 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
7:0

Барселона - Селтик: 13 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
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Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Селтик
мин
65
Азар
Конор Азар
4
Даффи
Шейн Даффи
2
Жульен
Кристофер Жульен
35
Айер
Кристоффер Айер
30
Фримпонг
Жереми Фримпонг
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
14
Тернбулл
Дэвид Тернбулл
12
Соро
Исмаила Соро
27
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
11
Климала
Патрик Климала
Запасные
1
Баркас
Василиос Баркас
-
29
Бэйн
Скотт Бэйн
-
57
Уэлш
Стивен Уэлш
-
8
Браун
Скотт Браун
-
18
Рогич
Том Рогич
-
3
Тайлер
Грег Тайлер
-
52
Хендерсон
Эван Хендерсон
-
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
-
10
Айети
Албиан Айети
-
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
-
53
Cameron Harper
Cameron Harper
-

События

Матч окончен 7:0

Прошлые матчи

23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
Селтик
0 : 2
Барселона
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
Селтик
0
Барселона
2
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
Барселона
7 : 0
Селтик
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
Барселона
7
Селтик
0
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
Барселона
6 : 1
Селтик
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
Барселона
6
Селтик
1
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
Селтик
0 : 1
Барселона
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
Селтик
0
Барселона
1
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
Селтик
2 : 1
Барселона
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
Селтик
2
Барселона
1
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
Барселона
2 : 1
Селтик
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
Барселона
2
Селтик
1

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Селтик» не поставил чемпионский коридор для «Рейнджерс», а его тренер вспомнил: два года назад с ними поступили так же
#Селтик
21 марта, 18:07
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
# Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15