Матч завершен
Барселона
Барселона
Пике 7
Педро 40
Неймар 45
Неймар 48
Неймар 58
Тельо 72
6:1
Матч завершен
Селтик
Глазго
Самарас 88
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
11 дек. 2013, 22:45 МСК
11.12.2013, 22:45 МСК
среда
Составы
Барселона
мин
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пике
Жерар Пике
7'
7'
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Монтойя
Мартин Монтойя
90
0
Неймар
Неймар
45'
58'
48'
45', 58', 48'
81
0
Бускетс
Серхио Бускетс
73
0
Хави
Хави
90
0
Роберто
Серхи Роберто
90
0
Санчес
Алексис Санчес
63
0
Педро
Педро
40'
40'
90
Запасные
0
Ойер
Ойер
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Альба
Жорди Альба
0
Иньеста
Андрес Иньеста
0
Сонг
Александр Сонг
0
Тельо
Кристиан Тельо
72'
0
Донгу
Жан Мари Донгу
Селтик
мин
0
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
0
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
0
Мэтьюз
Адам Мэтьюз
82
0
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
0
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
0
Браун
Скотт Браун
90
0
Ледли
Джо Ледли
90
0
Биттон
Нир Биттон
69
0
Самарас
Георгиос Самарас
88'
88'
90
0
Пукки
Теему Пукки
46
0
Бурригтер
Дерк Бурригтер
90
Запасные
0
Залушка
Лукаш Залушка
0
Малгрю
Чарли Малгрю
0
Фишер
Дарнелл Фишер
0
Коммонс
Крис Коммонс
0
Стоукс
Энтони Стоукс
0
Бальде
Амидо Бальде
0
Атажич
Бахрудин Атажич