Матч завершен
Барселона
Барселона
Иньеста 45
Альба 90
2:1
Матч завершен
Селтик
Глазго
Самарас 18
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
23 окт. 2012, 21:45 МСК
23.10.2012, 21:45 МСК
вторник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90'
90'
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бартра
Марк Бартра
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
45'
45'
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Хави
Хави
90
0
Педро
Педро
76
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Санчес
Алексис Санчес
80
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Джонатан
Джонатан
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Вилья
Давид Вилья
0
Тельо
Кристиан Тельо
Селтик
мин
0
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
0
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
0
Уилсон
Келвин Уилсон
90
0
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
0
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
0
Малгрю
Чарли Малгрю
76
0
Браун
Скотт Браун
63
0
Ледли
Джо Ледли
90
0
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
0
Самарас
Георгиос Самарас
18'
18'
43
0
Хупер
Гари Хупер
90
Запасные
0
Залушка
Лукаш Залушка
0
Рогне
Томас Рогне
0
Мэттьюз
Адам Мэттьюз
0
Каял
Бирам Каял
0
Форрест
Джеймс Форрест
0
Коммонс
Крис Коммонс
0
Мику
Мику