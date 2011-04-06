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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Барселона
Барселона
Иньеста 2
Алвес 34
Пике 53
Кейта 60
Хави 86
5:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Ракицкий 59
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
6 апр. 2011, 21:45 МСК
6.04.2011, 21:45 МСК
среда
Составы
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
77
0
Пике
Жерар Пике
53'
53'
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Алвес
Дани Алвес
34'
34'
90
0
Хави
Хави
86'
86'
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Кейта
Сейду Кейта
60'
60'
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
2'
2'
90
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Вилья
Давид Вилья
71
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Милито
Габриэль Милито
0
Максвелл
Максвелл
0
Педро
Педро
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
0
Кркич
Боян Кркич
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Ищенко
Николай Ищенко
90
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
59'
59'
90
0
Срна
Дарио Срна
90
0
Виллиан
Виллиан
75
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
83
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Жадсон
Жадсон
70
0
Коста
Дуглас Коста
90
0
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Чижов
Александр Чижов
0
Степаненко
Тарас Степаненко
0
Фернандиньо
Фернандиньо
0
Кобин
Василий Кобин
0
Тейшейра
Алекс Тейшейра
0
Эдуардо
Эдуардо